«Цифры говорят об этом. Результаты подтверждают». Владе Дивац считает Николу Йокича лучшим европейским игроком в истории НБА
Владе Дивац считает Николу Йокича лучшим европейским игроком в истории НБА.
«Цифры говорят об этом. Результаты это подтверждают. А суть спорта — это результаты. Исходя из этого, я думаю, что сомнений быть не может», – сказал легендарный сербский центровой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Index
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