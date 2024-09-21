«Цифры говорят об этом. Результаты подтверждают». Владе Дивац считает Николу Йокича лучшим европейским игроком в истории НБА

Владе Дивац считает Николу Йокича лучшим европейским игроком в истории НБА.

«Цифры говорят об этом. Результаты это подтверждают. А суть спорта — это результаты. Исходя из этого, я думаю, что сомнений быть не может», – сказал легендарный сербский центровой.