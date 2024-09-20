Дерек Фишер о сравнении Йокича и О’Нила: «Суть та же: нет игрока, который мог бы адекватно им противостоять»
Дерек Фишер сравнил Николу Йокича и Шакила О’Нила.
По словам многократного чемпиона НБА, несмотря на все различия в стиле игры, двух центровых объединяет важный момент.
«Народ понятия не имеет, насколько велик и силен был Шакил О’Нил. Вообще ни с кем даже сравнить нельзя. Каким бы доминирующим ни был Никола Йокич – и он заслужил призы MVP – его способ доминирования в игре, конечно, сильно отличается от способа Шака.
Но суть та же: нет игрока, которого можно поставить против Николы Йокича, и все это знают. Все это говорят. Этот чувак... Никто не может ему противостоять. С Шаком такая же история. У Карима Абдул-Джаббара не было адекватного оппонента. Ни одного. У Майкла Джордана тоже», – считает экс-игрок «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
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