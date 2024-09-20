Дерек Фишер о сравнении Йокича и О’Нила: «Суть та же: нет игрока, который мог бы адекватно им противостоять»

Дерек Фишер сравнил Николу Йокича и Шакила О’Нила.

По словам многократного чемпиона НБА , несмотря на все различия в стиле игры, двух центровых объединяет важный момент.

«Народ понятия не имеет, насколько велик и силен был Шакил О ’Нил. Вообще ни с кем даже сравнить нельзя. Каким бы доминирующим ни был Никола Йокич – и он заслужил призы MVP – его способ доминирования в игре, конечно, сильно отличается от способа Шака.

Но суть та же: нет игрока, которого можно поставить против Николы Йокича, и все это знают. Все это говорят. Этот чувак... Никто не может ему противостоять. С Шаком такая же история. У Карима Абдул-Джаббара не было адекватного оппонента. Ни одного. У Майкла Джордана тоже», – считает экс-игрок «Лейкерс».