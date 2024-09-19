Огнен Стоякович: «Йокич берет на себя ответственность за каждое наше поражение»
Член тренерского штаба «Денвера» рассказал об отношении Николы Йокича к матчам.
Журналисты поинтересовались, испытывает ли центровой «Денвера» давление или спокойно относится к любым ситуациям.
«Да, он чувствует давление. Берет на себя ответственность за каждое наше поражение. Он победитель по натуре», – заявил Огнен Стоякович.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DNVR Nuggets в сети X
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