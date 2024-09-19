Огнен Стоякович: «Йокич берет на себя ответственность за каждое наше поражение»

Член тренерского штаба «Денвера» рассказал об отношении Николы Йокича к матчам.

Журналисты поинтересовались, испытывает ли центровой «Денвера » давление или спокойно относится к любым ситуациям.

«Да, он чувствует давление. Берет на себя ответственность за каждое наше поражение. Он победитель по натуре», – заявил Огнен Стоякович.