Сергей Кущенко: «В Единой лиге ВТБ наблюдается хорошая тенденция возвращения российских игроков из Европы и Северной Америки»

Сергей Кущенко отметил тенденцию возвращения в Лигу ВТБ хороших российских игроков.

«В этом сезоне к нам пришли очень яркие игроки, а самый яркий, наверное, Алекса Аврамович, который широко известен в мире, особенно после Олимпиады. И другие легионеры, которых сейчас подписали клубы, — очень хорошие и опытные игроки. Но вообще стоит отметить историю с 15‑ю заявленными российскими игроками. Это ребята, которые поднялись из молодежных проектов и уже в ростере взрослых команд.

И в лиге наблюдается хорошая тенденция возвращения хороших российских игроков, которые ранее играли в европейских и американских академиях. Это, например, Александр Шашков из «Пармы», который выступал в Словении, Алекс‑Сергей Котов из «Уралмаша», который был в молодежной лиге в США. Но главное, что наши клубы подняли воспитанников из своих молодежных проектов. В этом сезоне возможности для развития молодых российских игроков будут хорошие. И это очевидно, потому что четыре круга — это не два: игрового времени значительно больше, — сказал президент Единой лиги ВТБ.