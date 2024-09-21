Би Джей Джонсон о тренерской перестановке в «Локо: «Мое дело – играть в баскетбол»

Би Джей Джонсон оценил перспективы «Локомотива-Кубань» перед новым сезоном.

– Вскоре после того, как ты перешел в «Локо», главным тренером команды стал президент Андрей Ведищев. Как ты на это отреагировал?

– Это не первый раз, когда в команде, где я выступаю, меняется тренерский штаб. Мое дело – играть в баскетбол. Люди, которые приглашали меня в «Локо », остались. Думаю, они хорошо знают, что я умею на площадке, и я буду помогать команде всем, на что способен.

– Цели на новый сезон Ведищев озвучивал?

– Нет, но и так понятно: в прошлом сезоне «Локо» был четвертым. В этом надо выступить лучше.

– Персональные цели на сезон у тебя есть?

– Показать свой максимум в как можно большем количестве матчей.

– В «Локомотиве» сейчас много молодежи. Как тебе?

– В «Парме» в прошлом сезоне то же самое было, ситуация для меня не новая. Тем более в «Локо» у молодежи много таланта. А раз уж мы собрались побеждать, надо всем стать одной командой – и молодым игрокам, и возрастным. Пока что мы еще привыкаем друг к другу. Нас примерно поровну – новичков и тех, кто остался с прошлого сезона. Стать настоящей командой – дело небыстрое. По ощущениям, с каждой следующей предсезонной игрой мы делали шаг вперед. Нам постоянно удавалось что-то улучшить, даже когда проигрывали.