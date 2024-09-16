  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Омер Юртсевен: «Потенциал «Панатинаикоса» очень высок с учетом пополнений в составе»

Омер Юртсевен поделился ожиданиями от сезона в «Панатинаикосе».

«Команда встретила меня с распростертыми объятиями, с самого первого дня. Я хотел бы поблагодарить всех в «Пао», особенно тренера Атамана. Чувствую себя здесь как дома.

Пытаюсь освоиться и привыкнуть к новой команде, и пока все идет отлично. Я не думаю, что у меня возникнут какие-либо проблемы с адаптацией к правилам Евролиги после правил НБА, потому что я игрок, который любит физическую борьбу.

Мы полностью сосредоточены на командном прогрессе. Сыгрываемся, привыкаем друг к другу на площадке, и Эргин Атаман отлично справляется. Хотим становиться лучше с каждым днем. С прошлого года в команде уже есть химия, и наш потенциал очень высок с учетом пополнений в составе», – заявил 26-летний центровой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoчемпионат Греции
logoОмер Юртсевен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Димитрис Яннакопулос: «Не знаю, что сложнее, подняться с 17-го места на 1-е или повторить чемпионство. Думаю, что второе»
13 сентября, 19:07
Агент Омера Юртсевена: «Два года назад Эргин Атаман рекомендовал всем не иметь со мной дела. Теперь мы работаем друг с другом»
13 сентября, 13:20
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером»
9 сентября, 17:38
Джеди Осман о переходе в «Панатинаикос»: «Собираемся взять второй титул чемпиона Евролиги подряд»
28 сентября, 18:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дэньюэл Хауз: «Народ обвиняет Хардена в том, что он не выиграл. Все зависело не только от него одного»
3сегодня, 11:10
Эрл Бойкинс: «Многие игроки НБА не смогут играть в европейский баскетбол»
4сегодня, 10:12
Евролига вводит потолок зарплат и налог на роскошь
9сегодня, 09:34
Ройс Уайт о попытке покушения на Трампа: «Не сдаемся»
7сегодня, 09:03Фото
Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»
5сегодня, 08:03
«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо
20сегодня, 07:53
Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»
5сегодня, 07:28
Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»
5сегодня, 07:07
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
6сегодня, 05:47
Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»
6сегодня, 05:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Колоко о возвращении в НБА и переходе в «Лейкерс»: «Божий замысел всегда лучший»
2 минуты назад
Саванна Джеймс подколола Бронни из-за его музыкальных вкусов: «Что за чертовщина!»
249 минут назад
«Майами» планирует подписать и отчислить Калеба Дэниэлса
сегодня, 10:55
Зак Лавин приступил к тренировкам в зале «Буллс»
1сегодня, 10:38
«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который заключил двусторонний контракт в межсезонье-2024
сегодня, 09:48
Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»
сегодня, 08:52
Фред Ванвлит о Алперене Шенгюне: «Он делает вещи, на которые способны немногие»
сегодня, 08:39
Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»
2сегодня, 08:18
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
1сегодня, 06:51
Кавай Ленард выложил фотографию с рэпером 2 Chainz с дня рождения музыканта
1сегодня, 06:11Фото