Омер Юртсевен: «Потенциал «Панатинаикоса» очень высок с учетом пополнений в составе»

Омер Юртсевен поделился ожиданиями от сезона в «Панатинаикосе».

«Команда встретила меня с распростертыми объятиями, с самого первого дня. Я хотел бы поблагодарить всех в «Пао», особенно тренера Атамана. Чувствую себя здесь как дома.

Пытаюсь освоиться и привыкнуть к новой команде, и пока все идет отлично. Я не думаю, что у меня возникнут какие-либо проблемы с адаптацией к правилам Евролиги после правил НБА, потому что я игрок, который любит физическую борьбу.

Мы полностью сосредоточены на командном прогрессе. Сыгрываемся, привыкаем друг к другу на площадке, и Эргин Атаман отлично справляется. Хотим становиться лучше с каждым днем. С прошлого года в команде уже есть химия, и наш потенциал очень высок с учетом пополнений в составе», – заявил 26-летний центровой.