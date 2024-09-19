Костас Слукас: «Очень жаль, что не удалось посетить церемонию в честь Гиоргоса Принтезиса»
Защитник перешел в команду исторических противников своего бывшего клуба перед прошлым сезоном.
«До сих пор не могу поверить в успех нашего прошлого сезона с «Панатинаикосом». Но настоящее еще интереснее. Наши цели и амбиции не изменились, а команда стала лучше.
Социальные сети играют огромную роль в нашей жизни. Влияют на людей, часто негативно и несправедливо. Я отвечаю на критику работой на площадке и не беспокоюсь. Слушаю только людей, которые мне близки, отвечаю перед тренером и командой.
Единственное, очень жаль, что я не смог посетить церемонию вывода из обращения номера Гиоргоса Принтезиса. Хотелось бы на ней присутствовать. Он был великолепным спортсменом, мы играли вместе, дружили. Но такова жизнь, посмотрел по телевизору», – заключил Слукас.
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