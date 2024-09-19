Костас Слукас: «Через 2-3 года, вероятно, закончу карьеру»

Костас Слукас планирует завершить карьеру через 2-3 года.

«Не думаю, что «История Костаса Слукаса» будет слишком долгой. Через 2-3 года я, вероятно, закончу карьеру. Мне так кажется.

Когда закончится мой контракт, завершится и карьера. Думаю, что дальше она не продлится. Я хочу закончить на высоком уровне, чтобы команда была как можно успешнее», — сказал разыгрывающий «Панатинаикоса ».