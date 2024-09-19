Костас Слукас: «Через 2-3 года, вероятно, закончу карьеру»
Костас Слукас планирует завершить карьеру через 2-3 года.
«Не думаю, что «История Костаса Слукаса» будет слишком долгой. Через 2-3 года я, вероятно, закончу карьеру. Мне так кажется.
Когда закончится мой контракт, завершится и карьера. Думаю, что дальше она не продлится. Я хочу закончить на высоком уровне, чтобы команда была как можно успешнее», — сказал разыгрывающий «Панатинаикоса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportal.gr
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