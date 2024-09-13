Андреас Пистиолис о приезде «Црвены Звезды» на Суперкубок: «Это очень много значит для нас»

Андреас Пистиолис подвел итоги матча с «Црвеной Звездой» на Суперкубке Лиги ВТБ.

ЦСКА Пистиолиса победил со счетом 94:92.

«Прежде чем говорить об игре, хотел бы поблагодарить «Црвену Звезду » за то, что они приехали на этот турнир. Это очень много значит для нас, и это было для нас хорошим испытанием.

Встреча дала нам много вызовов, мы играли против очень опытной команды. Из этой игры можно сделать множество хороших выводов. Да, победа важна для нас на этом турнире, но самое главное, мне понравилась наша игра, мы показывали хороший баскетбол большую часть встречи. У нас все еще есть хорошие и плохие отрезки, как и у большинства команд на этой стадии сезона», – заявил главный тренер армейцев.