Андреас Пистиолис о матче против УНИКСа: «Очень важно стартовать с хорошего выступления»
Андреас Пистиолис отметил важность стартового матча сезона против УНИКСа.
«Это для нас премьера сезона, и очень важно стартовать с хорошего выступления.
Нам сразу достался сильный соперник. Недавно мы встречались в Суперкубке, и нельзя ожидать, что игра получится такой же. Чтобы достичь желаемого результата, нам нужно показать сто процентов того, на что мы способны», – сказал главный тренер ЦСКА.
В субботу, 21 сентября, ЦСКА начнет сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с казанским УНИКСом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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