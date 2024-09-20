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Андреас Пистиолис о матче против УНИКСа: «Очень важно стартовать с хорошего выступления»

Андреас Пистиолис отметил важность стартового матча сезона против УНИКСа.

«Это для нас премьера сезона, и очень важно стартовать с хорошего выступления.

Нам сразу достался сильный соперник. Недавно мы встречались в Суперкубке, и нельзя ожидать, что игра получится такой же. Чтобы достичь желаемого результата, нам нужно показать сто процентов того, на что мы способны», – сказал главный тренер ЦСКА.

В субботу, 21 сентября, ЦСКА начнет сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с казанским УНИКСом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
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