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Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»

Шакил О’Нил оценил перспективы различных лидерских стилей.

По мнению экс-игрока «Лейкерс» и «Майами», более расслабленный подход Фила Джексона более продуктивен, чем манера Пэта Райли.

«Я как раз писал диссертацию на эту тему, о двойственности лидерских стилей с юмористическим и серьезным подходами. Пэт Райли был серьезен, максимально серьезен. Но когда я проводил свое исследование, то понял, что невозможно находиться на 100 процентов лишь в одном направлении, поэтому я бы выставил соотношение у Пэта как 90-10 – 90 процентов серьезности и 10 процентов юмора.

Филу Джексону, как мне кажется, подходит расклад 70-30 – 70 процентов юмора и 30 процентов серьезности. Оба стиля могут быть эффективными, но я думаю, что в долгосрочной перспективе, если у вас будет чуть больше юмора, вы сможете добиться большего», – считает легендарный центровой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
logoЛейкерс
logoФил Джексон
logoМайами
logoШакил О′Нил
logoПэт Райли
logoНБА
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