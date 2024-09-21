Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»
По мнению экс-игрока «Лейкерс» и «Майами», более расслабленный подход Фила Джексона более продуктивен, чем манера Пэта Райли.
«Я как раз писал диссертацию на эту тему, о двойственности лидерских стилей с юмористическим и серьезным подходами. Пэт Райли был серьезен, максимально серьезен. Но когда я проводил свое исследование, то понял, что невозможно находиться на 100 процентов лишь в одном направлении, поэтому я бы выставил соотношение у Пэта как 90-10 – 90 процентов серьезности и 10 процентов юмора.
Филу Джексону, как мне кажется, подходит расклад 70-30 – 70 процентов юмора и 30 процентов серьезности. Оба стиля могут быть эффективными, но я думаю, что в долгосрочной перспективе, если у вас будет чуть больше юмора, вы сможете добиться большего», – считает легендарный центровой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий