Шакил О’Нил: «Представь, ты приходишь на тренировку, а там Джей Джей Редик орет на тебя. Сразу начнется драка»
Шакил О’Нил посмеялся над сравнением Джей Джей Редика с Пэтом Райли
«Нет, прекратите это. Даже не начинайте.
Джей Джей Редик – хороший парень. А Пэт Райли – мужчина с большой буквы. Представь, ты приходишь на тренировку, и Джей Джей Редик начинает орать на тебя. Сразу начнется драка. Игроки не потерпят от него воплей, криков и дополнительных пробежек.
Следущий Пэт Райли, мать его», – выругался О’Нил на шоу Пэта Макафи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ESPN
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