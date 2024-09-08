Шакил О’Нил: «Представь, ты приходишь на тренировку, а там Джей Джей Редик орет на тебя. Сразу начнется драка»

Шакил О’Нил посмеялся над сравнением Джей Джей Редика с Пэтом Райли

«Нет, прекратите это. Даже не начинайте.

Джей Джей Редик – хороший парень. А Пэт Райли – мужчина с большой буквы. Представь, ты приходишь на тренировку, и Джей Джей Редик начинает орать на тебя. Сразу начнется драка. Игроки не потерпят от него воплей, криков и дополнительных пробежек.

Следущий Пэт Райли, мать его», – выругался О’Нил на шоу Пэта Макафи.