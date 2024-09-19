Андрей Кириленко: «МБА – уникальный клуб для нашего баскетбола»

Президент РФБ отметил работу московского клуба по воспитанию российских игроков.

«Помню, как 20 лет назад я был приглашенным гостем в лагере Красная Пахра, тогда это была детская лига, называлась МБА – молодежная баскетбольная ассоциация. С тех пор из проекта, который задумывался как молодежная лига, клуб ПБК МБА вырос большую организацию, где есть мужское и женское направление.

Вектор клуба у меня, как у президента РФБ, вызывает особую радость, потому что миссия МБА – выращивание российских игроков, и нас это очень привлекает. Мне кажется, это уникальный клуб, ни один другой российский клуб не имеет такого направления деятельности и такой задачи», – сказал Андрей Кириленко.

В Московском авиационном институте состоялась традиционная встреча клуба МБА-МАИ , посвященная открытию нового сезона. Почетным гостем мероприятия стал президент РФБ Андрей Кириленко.