Андрей Кириленко: «МБА – уникальный клуб для нашего баскетбола»
«Помню, как 20 лет назад я был приглашенным гостем в лагере Красная Пахра, тогда это была детская лига, называлась МБА – молодежная баскетбольная ассоциация. С тех пор из проекта, который задумывался как молодежная лига, клуб ПБК МБА вырос большую организацию, где есть мужское и женское направление.
Вектор клуба у меня, как у президента РФБ, вызывает особую радость, потому что миссия МБА – выращивание российских игроков, и нас это очень привлекает. Мне кажется, это уникальный клуб, ни один другой российский клуб не имеет такого направления деятельности и такой задачи», – сказал Андрей Кириленко.
В Московском авиационном институте состоялась традиционная встреча клуба МБА-МАИ, посвященная открытию нового сезона. Почетным гостем мероприятия стал президент РФБ Андрей Кириленко.
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