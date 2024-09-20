МБА-МАИ представила промо-видео к новому сезону

МБА-МАИ готовится провести третий сезон в Лиге ВТБ.

Столичный клуб представил промо-видео перед стартом нового чемпионата.

«Чтобы двигаться вперед, важно не забывать историю!

С этим девизом входим в новый сезон!» – говорится в аннотации к видео.