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МБА-МАИ представила промо-видео к новому сезону

МБА-МАИ готовится провести третий сезон в Лиге ВТБ.

Столичный клуб представил промо-видео перед стартом нового чемпионата.

«Чтобы двигаться вперед, важно не забывать историю!

С этим девизом входим в новый сезон!» – говорится в аннотации к видео.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал МБА-МАИ
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