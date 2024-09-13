Паша Исмаилов: «Плей-офф Евролиги – самый лучший баскетбол в мире»
По словам игрока МБА-МАИ, Евролига нравится ему больше, чем НБА.
– Любите посмотреть баскетбол? Предпочитаете НБА или Евролигу?
– Ночные прямые эфиры НБА не смотрю. Ограничиваюсь хайлайтами, статистикой. Могу посмотреть какой-то матч в записи, если кто-то показал невероятный перформанс, но не более того. На мой взгляд, плей-офф Евролиги – самый лучший баскетбол в мире. Впечатлила и последняя Олимпиада, а полуфинал Сербия – США – лучшая игра, которую я видел.
– Судьи помогли Леброну и компании в концовке?
– В баскетболе всегда были и будут свистки респекта. Более заслуженным игрокам. Обидно за сербов, но так сложилось. Апеллировать на это постфактум, думаю, нет смысла.
– В этом матче и на Олимпиаде в целом себя здорово проявил защитник сербов Алекса Аврамович. Вы уже играли против него не предсезонке.
– Да, Алекса очень хорош в защите, здорово двигает мяч в нападении. Приятно, что у нас будет выступать баскетболист такого высокого уровня. Интересно будет сыграть с ним в официальном матче.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий