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Паша Исмаилов: «Плей-офф Евролиги – самый лучший баскетбол в мире»

Паша Исмаилов рассказал о своих баскетбольных предпочтениях.

По словам игрока МБА-МАИ, Евролига нравится ему больше, чем НБА.

– Любите посмотреть баскетбол? Предпочитаете НБА или Евролигу?

– Ночные прямые эфиры НБА не смотрю. Ограничиваюсь хайлайтами, статистикой. Могу посмотреть какой-то матч в записи, если кто-то показал невероятный перформанс, но не более того. На мой взгляд, плей-офф Евролиги – самый лучший баскетбол в мире. Впечатлила и последняя Олимпиада, а полуфинал Сербия – США – лучшая игра, которую я видел.

– Судьи помогли Леброну и компании в концовке?

– В баскетболе всегда были и будут свистки респекта. Более заслуженным игрокам. Обидно за сербов, но так сложилось. Апеллировать на это постфактум, думаю, нет смысла.

– В этом матче и на Олимпиаде в целом себя здорово проявил защитник сербов Алекса Аврамович. Вы уже играли против него не предсезонке.

– Да, Алекса очень хорош в защите, здорово двигает мяч в нападении. Приятно, что у нас будет выступать баскетболист такого высокого уровня. Интересно будет сыграть с ним в официальном матче.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
logoАлекса Аврамович
Паша Исмаилов
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