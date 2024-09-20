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Генеральный менеджер «Црвены Звезды»: «Баскетбольному сообществу понравилось бы, если бы российские команды вернулись в европейские турниры»

Неманя Василевич высказался о возвращении российских клубов в еврокубки.

— Вы проиграли матч ЦСКА на групповом этапе Суперкубка. Как бы вы оценили уровень московской команды?

— Он действительно высокий. Думаю, что с этой командой они также могли бы конкурировать на уровне лучших команд Европы. Понимаю, что из-за сложившейся ситуации, возможно, их бюджет на игроков уже не такой мощный, как во времена выступления в Евролиге, но в целом у ЦСКА приличный ростер. Есть действительно несколько звездных имен. Например, летом они подписали Алексу Аврамовича, игрока сборной Сербии. Так что, повторюсь, это классная команда. Мы проиграли им два очка, но важно учесть, что у нас не приехали четыре важных игрока. К тому же это подготовительный период. Для нас это тоже была хорошая проверка сил.

— Сербия была отстранена от еврокубков на три года. Как вы думаете, как долго продлится бан России?

— Сложный вопрос. Это политика, а я не занимаюсь политикой. Надеюсь, что скоро мы снова будем играть матчи Евролиги в России. И надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. На мой взгляд, всем бы понравилось — я говорю о баскетбольном сообществе и спортивной стороне вопроса, — если бы российские команды снова вернулись в европейские турниры. Так что давайте наберемся терпения и будем надеяться на лучшее. Хотя в конечном итоге это решаем не мы, спортивные функционеры, а политики, – сказал генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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