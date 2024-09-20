Самый подробный разбор команд в сезоне ЕЛ ВТБ: ЦСКА

От редакции: вы читаете пользовательский материал, посвященный российскому баскетболу. Не забывайте о плюсах.

Да,я знаю что посты про единую лигу никому не интересны,но я как истинный ценитель,решил все же его написать. Замечали, сколько постов про плюсы, минусы, тактические аспекты пишут про НБА? А про ЕЛ ВТБ мы такого не видим, так вот, если этот пост выйдет и у меня хватит сил (моральных), попробую выпускать их на постоянной основе. Что-то я затянул (90 % НБА читателей уже закрыли пост), поэтому пора начинать.

Я разберу команды-претенденты на титул (субъективно), а для начала критерии разбора

Ростер

Плюсы нападения (вариативность,сильные стороны и т.д.)

Минусы нападения

Плюсы защиты

Минусы защиты

Общее заключение

Прогноз (регулярка+ПО)

Первым подопытным будет ЦСКА. Армейцы, на мой (не только) взгляд, сейчас самая готовая к сезону команда. Да, в их стане остались почти все игроки с прошлого сезона, поэтому про ростер мы почти не поговорим

Алекса Аврамович – пожалуй, главный трансфер лиги в этом году, про него, мне кажется, все уже все знают: лучший на данный момент стоппер (̶ф̶л̶о̶п̶п̶е̶р̶) на мяче в Европе, неплохой плеймейкер и элитный шутер. В команду вернулся из аренды Владимир Карпенко.Также является отличным защитником на мяче, плюс имеет неплохой бросок. Мне кажется, стоило оставить его в «Енисее» для того, чтобы он набрался опыта первого б/х, а не first pass игрока, коим он был в «Енисее» под Рэйтаном-Мэйсом. Ну и последний переход лета-это Руслан Абдулбасиров. Он взят для глубины и отдельных соперников. Например, с тем как доминировал Уникс под щитам на Суперкубке, мы могли его увидеть, ведь это неплохой рим-раннер, с, наверное, лучшим выбором позиции для подбора на чужом щите в лиге (возможно, я забыл кого-то)

Поговорим о нападении и сильных его сторонах.

Пик-н-роллы: наверное, главное, вокруг чего строится нападение ЦСКА, ведь за счет быстрых гардов и огромных центровых, соперникам приходится либо меняться, либо играть дроп, благодаря чему либо идет загрузка в пост, либо средний бросок. Если же подстраховка везде успела, то у ЦСКА есть большое количество 3&D исполнителей, которые только и ждут одного лишнего нападающего и возможности, либо бросить, либо отдать экстра-пас. Драйв-н-кик: этот аспекты уже полностью заслуга гардов типа Мело, Уэйра (уже в меньшей степени) и Аврамовича, этот пункт по сути описывался в конце прошлого, но здесь есть один минус, который мы рассмотрим далее в минусах. Скручивания и гортат-скрины «больших»: мы часто видим, что при проходах Джекири и Жан-Шарль ставят гортат-скрины маленьким, при этом «большой», выскакивающий на помощь, зачастую получает фол. При обыгрыше в лоу-посте, довольно часто второй большой делает с усов движение по лицевой при развороте обыгрывающего, его защитник в этот момент уходит помогать, и входящий остается один.

Минусы нападения:

На площадке зачастую есть хотя бы один, а иногда и два (Жан-Шарль и Джекири) не бросающих игрока, что становится проблемой при драйв-н-кике, ведь в основном люди смотрят на экстра-пас по дуге, а не в краску. Безальтернативность: при вылете с травмой одного из лидеров-гардов (Мело), все становится не так уж радужно, ведь здесь все на них и строится, мы говорим про это из-за большого возраста лидеров ЦСКА.

Защитные плюсы:

Возможность делать switch-all, почти без потери качества (будет в минусах почему почти), хороший рим-протекшн в лице Джекири и Жан-Шарля, которые могут менять друг друга. Хороший набор 1-3 номеров, готовых пахать в защите 3-4 минуты, и постоянно менять друг друга, оставляя защиту свежей. Хорошая защита на пике: страхующий идет от ближайшего игрока со слабой стороны, при этом угол нее остается открытым (большой поднимается и контролирует пасовые линие). Хороша бампуют игроки, держащие входящих, из-за этого вход замедляется и страхующие успевают на свои места.

Минусы:

Слабые в защите лидеры-гарды (кроме Аврамовича). Да, в Уэйра и Тримбла можно с уверенностью бить миссматчами, другое дело,что там есть хорошая подстраховка, но все же это активирует защитные перемещения, что может привести к пропущенным очкам. Из пункта 1 следует, что при входе со слота (между 45 и топом) во время лоу-поста, маленькие не успевают, а большие уже не могут страховать. Опять мы говорим о возрасте лидеров (уже защитных) армейцев, Джекири уже получал травму в важный момент (казанские болельщики помнят), а остальные все же не в своем расцвете сил (если удивлены, зайдите на сайт ЦСКА с их ростером)

Итоги

Длина ростера и его качество не самые сильные в лиге (хотя вкупе, возможно, это и так), но есть фантастические сыгранность и химия, что сыграет свою роль

Тренерский штаб тоже хорош, и (что меня удивило) очень гибок в создающихся внеплановых ситуациях

Нет точек роста, на мой взгляд, возможен только прогресс Уэйра после травмы

Прогноз:

Регулярка: первое место(35-9)

Плей-офф: проигрыш в финале(4-2)

Спасибо всем, кто прочел данный пост, и попрошу поддержать, ведь это первый мой пост на Спортсе.

Следующий пост: УНИКС.

Фото: cskabasket.ru