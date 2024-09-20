Избран состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ

Избраны члены исполкома и контрольно-ревизионной комиссии РФБ.

В пятницу, 20 сентября, в рамках очередной отчетно-выборной конференции РФБ был утвержден состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии. 144 делегата проголосовали единогласно.

В исполнительный комитет вошел 21 человек: Андрей Кириленко (президент РФБ), Светлана Абросимова , Анна Архипова-фон Калманович, Сергей Богуславский, Сергей Быков , Андрей Ведищев , Наталья Водопьянова , Андрей Волков, Владимир Дячок, Евгений Иванов, Никита Ильин, Илона Корстин, Александр Новожилов, Максим Рябков, Николай Сандаков, Виктор Семенов, Анна Скробина, Валерий Тихоненко, Сергей Фомин, Олег Храмкин и Виктор Хряпа.

Также были избраны три члена контрольно-ревизионной комиссии РФБ – Алексей Годзинский, Игорь Оноков и Дмитрий Ященко.