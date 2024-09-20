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Избран состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ

Избраны члены исполкома и контрольно-ревизионной комиссии РФБ.

В пятницу, 20 сентября, в рамках очередной отчетно-выборной конференции РФБ был утвержден состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии. 144 делегата проголосовали единогласно.

В исполнительный комитет вошел 21 человек: Андрей Кириленко (президент РФБ), Светлана Абросимова, Анна Архипова-фон Калманович, Сергей Богуславский, Сергей Быков, Андрей Ведищев, Наталья Водопьянова, Андрей Волков, Владимир Дячок, Евгений Иванов, Никита Ильин, Илона Корстин, Александр Новожилов, Максим Рябков, Николай Сандаков, Виктор Семенов, Анна Скробина, Валерий Тихоненко, Сергей Фомин, Олег Храмкин и Виктор Хряпа.

Также были избраны три члена контрольно-ревизионной комиссии РФБ – Алексей Годзинский, Игорь Оноков и Дмитрий Ященко.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
logoВладимир Дячок
logoСергей Быков
logoВалерий Тихоненко
logoИлона Корстин
logoСветлана Абросимова
logoНаталья Водопьянова
logoВиктор Хряпа
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
logoАндрей Ведищев
Анна Архипова
Сергей Богуславский
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