Иван Едешко: «Андрей Кириленко в отличие от многих чиновников не чурается разъезжать, встречаться, вести диалог»
Иван Едешко поддержал переизбрание Андрея Кириленко президентом РФБ.
«То, что его переизбрали — это все правильно было сделано. Он действительно на своем месте и ведет работу.
Кириленко, являясь одним из известнейших спортсменов, в отличие от многих чиновников не чурается разъезжать, встречаться, вести диалог. Он родился великим, и он, несмотря на большую загруженность по работе, успевает встречаться с баскетболистами, с детьми… Андрей все это делает здорово. Я приветствую его переизбрание. Единственное, конечно, федерация должна больше внимания уделять ветеранам баскетбола», — сказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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