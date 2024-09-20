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Иван Едешко: «Андрей Кириленко в отличие от многих чиновников не чурается разъезжать, встречаться, вести диалог»

Иван Едешко поддержал переизбрание Андрея Кириленко президентом РФБ.

«То, что его переизбрали — это все правильно было сделано. Он действительно на своем месте и ведет работу.

Кириленко, являясь одним из известнейших спортсменов, в отличие от многих чиновников не чурается разъезжать, встречаться, вести диалог. Он родился великим, и он, несмотря на большую загруженность по работе, успевает встречаться с баскетболистами, с детьми… Андрей все это делает здорово. Я приветствую его переизбрание. Единственное, конечно, федерация должна больше внимания уделять ветеранам баскетбола», — сказал олимпийский чемпион.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
Иван Едешко
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