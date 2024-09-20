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Уэньин Гэбриэл травмировал колено в товарищеском матче с «Панатинаикосом»

Уэньин Гэбриэл не доиграл товарищеский матч с «Панатинаикосом» из-за травмы.

Центровой «Маккаби Тель-Авив» покинул площадку в четвертой четверти после того, как ударился коленом, и пройдет дополнительное обследование для определения серьезности травмы.

За 15 минут на площадке Гэбриэл набрал 7 очков, сделал 2 подбора, но получил 5 фолов.

«Маккаби» одержал вторую подряд победу над «Пао» на этой неделе (83:71). В субботу, 21 сентября, обе команды переедут на стадион «Калимармаро» для участия в ежегодном турнире имени Павлоса Яннакопулоса.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
травмы
товарищеские матчи
logoМаккаби Тель-Авив
logoПанатинаикос
logoУэньин Гэбриэл
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