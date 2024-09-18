Ави Эвен объявил об уходе с поста спортивного директора тель-авивского «Маккаби». Он провел в клубе 18,5 лет

Ави Эвен покинул пост спортивного директора тель-авивского «Маккаби».

Управленец провел в клубе 18,5 лет, работая на разных должностях.

В частности, его обширный опыт включает в себя работу на постах тренера молодежной команды и главного тренера основной (дважды), а в последнее время – спортивного директора.

Эвен начал свой путь в израильском гранде в качестве тренера и технического директора молодежной команды.

В течение последних двух лет Ави занимал должность спортивного директора, курируя развитие игроков и скаутинг.

«Маккаби » выразил Эвену благодарность за огромный вклад в развитие организации.