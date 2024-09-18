Ави Эвен объявил об уходе с поста спортивного директора тель-авивского «Маккаби». Он провел в клубе 18,5 лет
Ави Эвен покинул пост спортивного директора тель-авивского «Маккаби».
Управленец провел в клубе 18,5 лет, работая на разных должностях.
В частности, его обширный опыт включает в себя работу на постах тренера молодежной команды и главного тренера основной (дважды), а в последнее время – спортивного директора.
Эвен начал свой путь в израильском гранде в качестве тренера и технического директора молодежной команды.
В течение последних двух лет Ави занимал должность спортивного директора, курируя развитие игроков и скаутинг.
«Маккаби» выразил Эвену благодарность за огромный вклад в развитие организации.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: maccabi.co.il
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