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  • Лоренцо Браун об адаптации в «Панатинаикосе»: «С парнями очень легко играть. И Костас Слукас многому может научить»
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Лоренцо Браун об адаптации в «Панатинаикосе»: «С парнями очень легко играть. И Костас Слукас многому может научить»

Лоренцо Браун позитивно оценивает первые игры за «Панатинаикос».

Греческий клуб выиграл 3 из 4 предсезонных матчей, уступив только «Маккаби» (75:88).

«Самое важное – настроить коммуникации. Особенно в защите, это нам очень поможет. В остальном все замечательно.

Команда очень талантлива на обеих сторонах площадки. Есть скорость и атлетизм. Моя адаптация была быстрой и легкой.

Легко играть с этими парнями. Просто пытаюсь найти их в открытых позициях. Но они могут и сами создавать броски. Костас Слукас многому может меня научить. С нетерпением жду сезона.

Юртсевен и Осман станут важными частями команды. Они хорошо знают друг друга, у них отлично налажено взаимодействие. Знакомство с тренером также поможет команде.

Омер очень силен в краске. Легко ставит сверху, бросает трехочковые. Осман хорош в силовой борьбе, но при этом имеет бросок, умеет играть спиной к кольцу. Отличный арсенал», – заключил Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Греции
logoКостас Слукас
logoЛоренцо Браун
logoДжеди Осман
logoОмер Юртсевен
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