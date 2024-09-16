Лоренцо Браун об адаптации в «Панатинаикосе»: «С парнями очень легко играть. И Костас Слукас многому может научить»
Греческий клуб выиграл 3 из 4 предсезонных матчей, уступив только «Маккаби» (75:88).
«Самое важное – настроить коммуникации. Особенно в защите, это нам очень поможет. В остальном все замечательно.
Команда очень талантлива на обеих сторонах площадки. Есть скорость и атлетизм. Моя адаптация была быстрой и легкой.
Легко играть с этими парнями. Просто пытаюсь найти их в открытых позициях. Но они могут и сами создавать броски. Костас Слукас многому может меня научить. С нетерпением жду сезона.
Юртсевен и Осман станут важными частями команды. Они хорошо знают друг друга, у них отлично налажено взаимодействие. Знакомство с тренером также поможет команде.
Омер очень силен в краске. Легко ставит сверху, бросает трехочковые. Осман хорош в силовой борьбе, но при этом имеет бросок, умеет играть спиной к кольцу. Отличный арсенал», – заключил Браун.
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