«Кто более известен, Jay-Z или Майкл Джордан?» Джейсон Тейтум назвал самого известного человека в своих контактах

Игроки НБА назвали самых известных людей в своих контактах.

Джейсон Тейтум : «Самый известный человек в моих контактах? Кто более известен, Jay-Z или Майкл Джордан ? Думаю, что Джордан».

Паоло Банкеро : «Черт возьми. У меня теперь много игроков НБА в контактах. Если честно, Демсон Идрис. Актер из «Снегопада». Нет, мы не переписываемся, но я назову его».

Зайон Уильямсон : «Майк».