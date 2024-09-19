«Кто более известен, Jay-Z или Майкл Джордан?» Джейсон Тейтум назвал самого известного человека в своих контактах
Игроки НБА назвали самых известных людей в своих контактах.
Джейсон Тейтум: «Самый известный человек в моих контактах? Кто более известен, Jay-Z или Майкл Джордан? Думаю, что Джордан».
Паоло Банкеро: «Черт возьми. У меня теперь много игроков НБА в контактах. Если честно, Демсон Идрис. Актер из «Снегопада». Нет, мы не переписываемся, но я назову его».
Зайон Уильямсон: «Майк».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Overtime в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости