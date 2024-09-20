Брюс Браун перенес операцию на колене

Брюс Браун пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс».

Форвард «Торонто » перенес артроскопическую операцию на правом колене. Браун пройдет повторное обследование через три недели, что означает, что он пропустит как минимум начало тренировочного лагеря.

Браун испытывал проблемы из-за травмы колена еще до обмена в «Торонто» в январе этого года.