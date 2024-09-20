Брюс Браун перенес операцию на колене
Брюс Браун пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс».
Форвард «Торонто» перенес артроскопическую операцию на правом колене. Браун пройдет повторное обследование через три недели, что означает, что он пропустит как минимум начало тренировочного лагеря.
Браун испытывал проблемы из-за травмы колена еще до обмена в «Торонто» в январе этого года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: твиттер журналиста TSN Джоша Левенберга
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