Будущее Масаи Уджири в «Торонто» стало более неопределенным после приобретения Rogers контрольного пакета акций клуба

Компания Rogers приобрела контрольный пакет акций «Торонто».

В среду канадская телекоммуникационная компания Rogers Communications объявила о покупке 37,5% акций Maple Leaf Sports and Entertainment у Bell Canada Enterprises. В результате сделки доля Rogers выросла до 75%, что делает ее обладателем контрольного пакета акций MLSE, а также «Рэпторс», хоккейной команды «Мэйпл Лифс», ФК «Торонто» из МЛС, команды АХЛ «Торонто Марлис» и стадиона Scotiabank Arena.

Согласно сообщению The Athletic, в результате сделки будущее президента «Рэпторс» Масаи Уджири в клубе стало еще более неопределенным. Причиной тому являются напряженные отношения Уджири с главой Rogers Эдвардом Роджерсом, который является самым влиятельным человеком в компании, владеющей командой.

Уджири отказался прокомментировать ситуацию, не выразив никакого беспокойства по поводу продажи акций клуба.

«Уджири приходилось иметь дело с Роджерсом на протяжении всего срока его руководства в «Рэпторс», который датируется 2013 годом. Однако ему не приходилось иметь дело с Роджерсом как с высшим авторитетом в MLSE и, следовательно, в «Рэпторс». Характер отношений меняется. Роджерс теперь не просто босс в MLSE, он босс», – пишет The Athletic.