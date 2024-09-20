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  • Будущее Масаи Уджири в «Торонто» стало более неопределенным после приобретения Rogers контрольного пакета акций клуба
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Будущее Масаи Уджири в «Торонто» стало более неопределенным после приобретения Rogers контрольного пакета акций клуба

Компания Rogers приобрела контрольный пакет акций «Торонто».

В среду канадская телекоммуникационная компания Rogers Communications объявила о покупке 37,5% акций Maple Leaf Sports and Entertainment у Bell Canada Enterprises. В результате сделки доля Rogers выросла до 75%, что делает ее обладателем контрольного пакета акций MLSE, а также «Рэпторс», хоккейной команды «Мэйпл Лифс», ФК «Торонто» из МЛС, команды АХЛ «Торонто Марлис» и стадиона Scotiabank Arena.

Согласно сообщению The Athletic, в результате сделки будущее президента «Рэпторс» Масаи Уджири в клубе стало еще более неопределенным. Причиной тому являются напряженные отношения Уджири с главой Rogers Эдвардом Роджерсом, который является самым влиятельным человеком в компании, владеющей командой.

Уджири отказался прокомментировать ситуацию, не выразив никакого беспокойства по поводу продажи акций клуба.

«Уджири приходилось иметь дело с Роджерсом на протяжении всего срока его руководства в «Рэпторс», который датируется 2013 годом. Однако ему не приходилось иметь дело с Роджерсом как с высшим авторитетом в MLSE и, следовательно, в «Рэпторс». Характер отношений меняется. Роджерс теперь не просто босс в MLSE, он босс», – пишет The Athletic.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoТоронто
logoНБА
logoМасаи Уджири
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