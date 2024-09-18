За 3,5 млрд долларов продали 37,5% акций материнской фирмы «Торонто». Компания Rogers получила также контрольный пакет «Рэпторс» из НБА, ФК «Торонто» из МЛС и стадиона Scotiabank Arena

37,5% акций материнской компании «Торонто» были проданы за 3,5 млрд долларов.

Канадская телекоммуникационная компания Rogers Communications выкупила долю в материнской фирме «Мэйпл Лифс » Maple Leaf Sports and Entertainment у Bell Canada Enterprises.

В результате сделки доля Rogers в бизнесе выросла до 75%, что делает их обладателями контрольного пакета акций MLSE. Еще 25% принадлежат предпринимателю Ларри Таненбауму .

В итоге в рамках сделки Rogers Communications стали обладателями контрольного пакета акций в «Лифс», а также команде НБА «Торонто Рэпторс », ФК «Торонто » из МЛС, команде АХЛ «Торонто Марлис» и стадионе Scotiabank Arena .

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2025 года, и для этого необходимо получить одобрение НХЛ.