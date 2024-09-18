«Рэпторс» подготовили специальную форму в честь легендарного данка Винса Картера

В сети появились изображения новых комплектов формы City Edition, формы с особенным дизайном, тесно связанным с историей конкретного клуба или города, который он представляет. Как это бывает едва ли не каждый год, новые задумки уже всех разочаровали, хотя к моменту их официальной презентации на паркете (обычно это бывает в ноябре) нам непременно расскажут, какие богатые ассоциации кроются за каждым унылым дизайном. Однако одна форма явно выбивается из общего ряда: «Торонто» не только вернул колоритного ящера, но и заставил его повторить самый памятный данк в исполнении Винса Картера.

Как минимум, за этим сильным жестом стоит ярое желание клуба примириться с игроком, который когда-то вытащил их из небытия.

Картер был выбран под 5-м номером «Голден Стэйт» на драфте-1998 и сразу же обменян в «Торонто» на Антуана Джеймисона. К 2001 году он превратился в одну из самых ярких звезд лиги. Этому поспособствовали и реальные достижения: Картер был в сборной США, которая взяла золото в Сиднее, а также находился в одном матче от попадания в финал-2001 с доселе безнадежным «Торонто». Но еще больше – его исключительные левитационные способности, принесшие ему непереводимое, но великое прозвище «Half-man, half-amazing»: Картер перепрыгнул через Фреда Вайса на Олимпиаде, а в 2000 году выдал едва ли не лучшее представление в истории конкурсов по броскам сверху – мельница с разворотом на 360 градусов, данк с погружением руки по локоть в кольцо и пронос из-под ног после паса своего родственника и одноклубника Трэйси Макгрэйди. В начале нулевых он был самым популярным баскетболистом на планете и четыре года подряд возглавлял голосование в рамках Матча всех звезд.

Ожидания всей Канады были столь же заоблачными, как прыжки Картера и его всемирная популярность. И потому болельщиков «Рэпторс» накрыло депрессивное разочарование, аналогов которому не найти во всей истории лиги. Едва Картер подписал 6-летний контракт на 94 млн, позитивные моменты для «Торонто» закончились: они вновь не попадали в плей-офф, а их звезда редко появлялся на паркете и, как были убеждены многие, зачастую симулировал травмы из-за продолжительного конфликта с руководством.

В 2004 году Картер вынудил «Рэпторс» обменять себя в «Нетс» за символическую компенсацию. С тех пор каждый его приезд в Торонто сопровождался недовольным гулом мстительных трибун. Форвард отвечал на него лучшими матчами в своей карьере: в первой игре после возвращения он набрал 39 очков и принес «Нью-Джерси» победу (101:90), в 2006-м – набрал 42 очка и реализовал трехочковый за 0,1 секунды до сирены, в 2008-м – набрал 39 очков, спас команду в основное время и выиграл встречу в овертайме данком за 1,5 секунды (129:127).

За карьеру Картер отыграл 21 сезон, и хотя он постоянно признавался в любви к канадским болельщикам (а также рассказал, что в последний момент попросил, чтобы его не меняли), те пронесли свою ненависть вплоть до того момента, когда игрок превратился во всеми обожаемого старичка. Когда в 2014 году генеральный менеджер клуба Масаи Уджири инициировал процесс реабилитации Картера как одного из символов клуба и человека, который является одним из лидеров в истории клуба по многим показателям, это мнение были готовы принять не все. «Рэпторс» праздновали 20-летие и встретили очередной приезд блудного сына памятным видео, но многие на трибунах по-прежнему освистывали игрока и не стали зарывать топор войны, а положили его на полку.

Сложно сказать, случилось ли принятие Картера в Канаде даже на этот момент. Руководство и местные журналисты явно борются за то, чтобы старые обиды остались в прошлом: в прессе игрока позиционируют как человека, проведшего за «Рэпторс» самые сильные сезоны в истории клуба, нанесшего его на карту НБА и заложившего бум канадского баскетбола. Однако в соцсетях такое видение разделяет меньшинство. Реальная значимость величайшего данкера, но разочаровавшего баскетболиста многими все еще подвергается сомнению.

В этом году Винс Картер будет введен в Зал славы баскетбола, а его номер будет выведен из обращения «Нью-Джерси». «Торонто» же пока делать это не намерен, но памятная форма с ящером, воскрешающим чуть ли не главный момент в карьере культового игрока – очередной шаг к примирению.

Когда Картера спросили, в какой форме он хотел бы войти в Зал славы, он ответил: «Торонто, Торонто, Торонто». По информации инсайдеров рано или поздно, но «Рэпторс» увековечат и его номер. Просто для клуба принципиально, чтобы Картер был не первым, с кем это произойдет. Первым должен стать Кайл Лаури, а тот все еще продолжает выступать.