Небойша Чович: «Бюджет на зарплаты игроков «Црвены Звезды» составляет 14,3 млн евро»

Президент «Црвены Звезды» раскрыл бюджет клуба на сезон-2024/25.

«Общий бюджет на зарплаты игроков составляет 14 308 000 евро. Мы оцениваем общие расходы, включая все расходы клуба, в пределах 20–22 миллионов евро.

На данный момент мы продали 10 191 абонемент на сезон, плюс 350 через спонсоров, что принесло валовой доход в размере около 3,9 млн евро. Налоги составляют 10%. Билеты на отдельные матчи будут значительно дороже, а абонементы будут продаваться до 30 сентября. Цены на билеты на отдельные матчи будут объявлены в понедельник, 22 сентября», – сказал Небойша Чович.