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Семен Антонов о шансах ЦСКА в Евролиге: «Нет ответа. Это пока где‑то в параллельной вселенной»

Семен Антонов не стал рассуждать на тему возможных результатов ЦСКА В Евролиге.

По словам форварда армейцев, он не готов делать выводы по итогам победы над «Црвеной Звездой» на Суперкубке Лиги ВТБ.

– В Суперкубке ЦСКА выиграл у выступающей в Евролиге «Црвены Звезды». Армейцы всегда были одними из лучших в этом турнире. Как бы ЦСКА выглядел сейчас в Евролиге, если бы наши команды туда вернули?

– У меня нет предположений. Это пока где‑то в параллельной вселенной. Что касается нашей победы над «Црвеной Звездой», у которой не было четырех игроков основного состава, то не нужно делать на этом акцент. В минувшем сезоне в феврале мы победили «Анадолу Эфес» во время паузы в чемпионате, а потом проиграли шесть матчей в Единой лиге.

В общем, сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю составы других команд сейчас, не в курсе, кто как играет.

– Но все же многие уверены, что ЦСКА точно не затерялся бы сегодня в Евролиге.

– На этот вопрос нет ответа. Уверен, если бы мы играли в Евролиге, у нас была бы другая селекция, опять же, бюджет… Но это что‑то из области фантастики сейчас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
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