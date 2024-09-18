Коди Миллер-Макинтайр: «Санкт-Петербург – один из самых красивых городов мира, до сих пор люблю местных болельщиков»
Коди Миллер-Макинтайр поделился эмоциями после игры с «Зенитом» в Суперкубке.
Защитник «Црвены Звезды» выступал за российский клуб в сезоне-2018/19. Зенит победил сербскую команду в матче за бронзу (83:70).
«Я считаю, что Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира. Я любил местных болельщиков и до сих пор люблю их. Рад, что смог вернуться в Россию на немного, особенно чтобы сыграть против «Зенита». Я помню их так же, как они помнят меня. Желаю удачи в сезоне.
С юбилеем, скучаю по вам, надеюсь, у вас будет отличный сезон в этом году», – пожелал защитник успехов бывшему клубу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости