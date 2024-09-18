Коди Миллер-Макинтайр: «Санкт-Петербург – один из самых красивых городов мира, до сих пор люблю местных болельщиков»

Коди Миллер-Макинтайр поделился эмоциями после игры с «Зенитом» в Суперкубке.

Защитник «Црвены Звезды » выступал за российский клуб в сезоне-2018/19. Зенит победил сербскую команду в матче за бронзу (83:70).

«Я считаю, что Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира. Я любил местных болельщиков и до сих пор люблю их. Рад, что смог вернуться в Россию на немного, особенно чтобы сыграть против «Зенита ». Я помню их так же, как они помнят меня. Желаю удачи в сезоне.

С юбилеем, скучаю по вам, надеюсь, у вас будет отличный сезон в этом году», – пожелал защитник успехов бывшему клубу.