Андрей Кириленко: «В следующие четыре года планируем сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола»

Андрей Кириленко прокомментировал переизбрание на пост президента РФБ.

Глава федерации рассказал о проделанной работе и планах на будущее.

«За годы работы в нашем коллективе, как и в настоящей баскетбольной команде, сформировалась «химия». Несмотря на то, что мы сталкивались с многочисленными вызовами, мы преодолевали их и становились еще сильнее. Первые четыре года нам нужно было сосредоточиться на структуре федерации, выстроить фундамент. Это включало и разработку базовых проектов, и поиск спонсоров, и подбор кадров. После этого, в следующий срок, мы занимались баскетбольной инфраструктурой в стране. Несмотря на ряд кризисов, связанных с коронавиусом и политическим давлением, нам удалось запустить множество проектов по строительству баскетбольных объектов и развитию баскетбола в регионах. Сейчас возводится спортивная база национальной сборной, которая станет домом для игроков; открываются баскетбольные центры на территории нашей страны – все это держит в хорошем напряжении и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров – за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену. Программы, посвященные развитию детского баскетбола и поддержке тренеров, уже в разработке. Благодарю членов отчетно-выборной конференции РФБ за доверие! У нас есть энергия, силы и вдохновение, чтобы идти к новым целям дальше!» – сказал Кириленко .