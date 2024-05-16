Кендрик Перкинс: «Никола Йокич уже самый искусный центровой, который когда-либо касался мяча»

Кендрик Перкинс высоко оценил игру Николы Йокича.

«Пятая игра против «Миннесоты» стала заявлением не только самим «Тимбервулвз» и не только остальным командам плей-офф. Это было заявление величайшим игрокам в истории баскетбола, что он пришел их потеснить. И когда я говорю о величайших, я имею в виду центровых. , Шакила О’ . Считаю, что Йокич уже самый искусный центровой, который когда-либо касался мяча.

С тремя наградами MVP, MVP финала и титулом чемпиона , если он выиграет еще раз и снова станет MVP финала без одноклубников с вызовами на Матч всех звезд и членством в сборных сезона, он поднимется в рейтингах в десятку лучших в истории», – заявил эксперт ESPN.