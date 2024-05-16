Кендрик Перкинс: «Никола Йокич уже самый искусный центровой, который когда-либо касался мяча»

Теги Кендрик Перкинс Денвер Шакил О′Нил Миннесота НБА Хаким Оладжувон НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Кендрик Перкинс высоко оценил игру Николы Йокича.

«Пятая игра против «Миннесоты» стала заявлением Николы Йокича не только самим «Тимбервулвз» и не только остальным командам плей-офф. Это было заявление величайшим игрокам в истории баскетбола, что он пришел их потеснить. И когда я говорю о величайших, я имею в виду центровых. Хакима Оладжувона, Шакила О’Нила. Считаю, что Йокич уже самый искусный центровой, который когда-либо касался мяча.

С тремя наградами MVP, MVP финала и титулом чемпиона НБА, если он выиграет еще раз и снова станет MVP финала без одноклубников с вызовами на Матч всех звезд и членством в сборных сезона, он поднимется в рейтингах в десятку лучших в истории», – заявил эксперт ESPN.

 

 

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Переобулся в прыжке)
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