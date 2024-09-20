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Брайс Джеймс о том, кто выиграет в дуэли 1 на 1 с Леброном: «Я»

Брайс Джеймс считает, что победит Леброна Джеймса 1 на 1.

Сын форварда «Лейкерс» сказал об этом во время интервью, он ответил на вопрос с серьезным выражением и без раздумий.

Журналист: Кто бы выиграл в вашей дуэли один на один?

Брайс Джеймс: Я.

Молодой баскетболист также рассказал о совете, который получил от отца.

«Он всегда говорит, что на площадке надо получать удовольствие и быть агрессивным. Бросок никуда не денется, мяч будет залетать, даже если изначально не идет. Просто продолжай бросать, все получится», – заявил Брайс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Брайс Джеймс
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