Гревис Васкес: «Леброн Джеймс успешно ведет бизнес, справляясь лучше, чем Месси или Роналду»
Гревис Васкес сравнил Леброна Джеймса с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«Кто-то может не любить Леброна Джеймса, но нельзя отрицать тот факт, что он победитель. Он восемь раз подряд выходил в финал НБА — ни Кобе, ни Майклу это не удавалось.
То, что Леброн делает сейчас, будучи лицом лиги и популяризируя баскетбол во всем мире — это то, чего никто раньше не делал. Он также является примером за пределами площадки, успешно ведя свой бизнес. На мой взгляд, он справляется лучше, чем Месси или Криштиану Роналду», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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