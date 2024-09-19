Гревис Васкес: «Леброн Джеймс — лучший, потому что не теряет интереса к успеху»
«Некоторые игроки, получив деньги, теряют ту самую жажду победы. Это происходит и в бейсболе. Иностранные игроки подписывают контракты на миллионы долларов, но не добиваются успеха, потому что считают, что уже достигли своего. В НБА ситуация похожа — некоторые спортсмены думают, что уже сделали достаточно, просто заработав деньги. Но являются ли они настоящими победителями? Способны ли они сделать окружающих лучше и помочь своей команде победить?
Леброн Джеймс — лучший, потому что не теряет интереса к успеху. Где бы он ни был, он побеждает, как на площадке, так и вне ее. Он инвестирует в себя, в свое образование, в партнерские отношения и помогает другим. Вот что отличает его. Он не просто баскетболист, а бизнесмен, который понимает, как использовать свою платформу для создания устойчивого влияния», – сказал бывший игрок НБА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий