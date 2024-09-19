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Гревис Васкес: «Леброн Джеймс — лучший, потому что не теряет интереса к успеху»

Гревис Васкес рассказал, что отличает Леброна Джеймса от многих других игроков.

«Некоторые игроки, получив деньги, теряют ту самую жажду победы. Это происходит и в бейсболе. Иностранные игроки подписывают контракты на миллионы долларов, но не добиваются успеха, потому что считают, что уже достигли своего. В НБА ситуация похожа — некоторые спортсмены думают, что уже сделали достаточно, просто заработав деньги. Но являются ли они настоящими победителями? Способны ли они сделать окружающих лучше и помочь своей команде победить?

Леброн Джеймс — лучший, потому что не теряет интереса к успеху. Где бы он ни был, он побеждает, как на площадке, так и вне ее. Он инвестирует в себя, в свое образование, в партнерские отношения и помогает другим. Вот что отличает его. Он не просто баскетболист, а бизнесмен, который понимает, как использовать свою платформу для создания устойчивого влияния», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoГревис Васкес
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