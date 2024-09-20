Джермейн О′Нил-младший будет выступать в NCAA за университет Южный Методист

Джермейн О′Нил-младший определился с командой, за которую будет выступать в NCAA .

Сын известного экс-игрока НБА с 2025 года будет играть за университет Южный Методист. Он предпочел его Вандербилту.

О′Нил-младший выступает на позиции легкого форварда и занимает 122-е место в общем рейтинге игроков по своему возрасту.