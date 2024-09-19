«Миннесота» просмотрит форварда Джейдона Леди
Джейдон Леди подпишет контракт по форме Exhibit 10 с «Тимбервулвз».
Форвард (25 лет, 206 см) отыграл 5 лет в студенческом баскетболе. Леди признавался лучшим тяжелым форвардом студенческого чемпионата.
Баскетболист набирал 21,4 очка и 8,4 подбора в среднем в сезоне-2023/24.
Форвард выступал за «Миннесоту» в Летней лиге НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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