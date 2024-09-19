«Миннесота» просмотрит форварда Джейдона Леди

Джейдон Леди подпишет контракт по форме Exhibit 10 с «Тимбервулвз».

Форвард (25 лет, 206 см) отыграл 5 лет в студенческом баскетболе. Леди признавался лучшим тяжелым форвардом студенческого чемпионата.

Баскетболист набирал 21,4 очка и 8,4 подбора в среднем в сезоне-2023/24.

Форвард выступал за «Миннесоту» в Летней лиге НБА .