Тренер NCAA Дэйл Браун разработал для Шакила О’Нила программу тренировок в школе и отправил стипендию, когда она не помогла

Шакил О’Нил рассказал, почему выбрал университет Луизиана Стэйт.

«Я был в Германии до Сан-Антонио. Встретился с Дэйлом Брауном. Попросил его помочь с программой для укрепления ног. Он прислал мне записи. Но я так и не смог сделать данк и нормально играть. Меня отчислили из команды. Я написал ему слезное письмо, сказал, что ничего не помогло и он может больше не писать. В ответ он прислал мне стипендию. Предложил приехать и помочь ему, если не хочу играть в баскетбол.

Потом я вернулся в США и стал Шаком. И всем стал нужен. Но я решил пойти к тому, кто верил в меня до этого», – рассказал Шакил О’Нил в подкасте Юдониса Хаслема.

Дэйл Браун возглавлял баскетбольную программу LSU с 1972 по 1997 год.