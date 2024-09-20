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Кайан Энтони: «Отец не требует, чтобы я тоже играл за Сиракьюз»

Кайан Энтони заявил, что у него есть свобода при выборе команды NCAA.

До выдающейся карьеры в НБА Кармело Энтони привел «Орэндж» к чемпионскому титулу NCAA в 2003 году в качестве новичка. Он также пожертвовал значительную сумму денег на баскетбольный комплекс университета, который теперь носит его имя.

«Отец никогда не заставлял меня выбирать Сиракьюз только потому, что зал носит его имя. Да, он так много сделал для университета. При этом знает, что я самостоятельная личность. Мне нужно принять собственное решение.

Если это Сиракьюз – а я часто там тренируюсь – если это так, то хорошо. Но он никогда не скажет: «Ты должен играть только за эту команду. Ты должен повторить мой путь». Он не заставит меня пойти по его стопам, если я сам этого не захочу», – рассказал сын прославленного игрока НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКармело Энтони
logoНБА
logoNCAA
Университет Сиракьюз
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