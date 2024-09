«Все мы хотим мира». Алекса Аврамович в Париже пугал Дрим-тим, а теперь приехал в Россию

Жизнелюбивый новичок ЦСКА:

• вспомнил знаковые моменты Игр в Париже;

• рассказал, откуда у сербов взялись силы для легендарного празднования Олимпиады;

• собрал пятерку лучших защитников;

• признался, что был близок к переезду в НБА;

• объяснил, почему уже запланировал поболеть за московский «Спартак»;

• заявил, что Евролиге сильно не хватает ЦСКА и «Зенита».

- Это было очень насыщенное лето для вас и вашей семьи: Олимпиада, смена клуба, свадьба брата. Говорят, что вы очень эмоциональный человек, энергичный. Как вам удалось справиться со всем этим, где нашли силы?

– Да уж. Последние три месяца были одними из лучших в моей жизни. Возможность представлять свою страну, играть за сборную на Олимпийских играх и присутствовать на свадьбе брата. Я очень поблагодарен клубу за то, что мне позволили отлучиться по ходу подготовки к сезону.

Помимо всего вышеперечисленного, я еще стал крестным отцом для ребенка своего друга.

– Это уже после свадьбы?

– Не просто после свадьбы. На следующий день после свадьбы. Я успевал где только мог. Насчет энергии, хочу сказать, когда ты становишься частью таких событий, все очень просто. Тебя переполняет энергия, ты не чувствуешь усталости и с готовностью делишься своими эмоциями с окружающими.

– А можете рассказать чуть подробнее о свадьбе. Это было что-то масштабное или только для членов семьи?

– Нет, нет, нет. Само мероприятие было грандиозным, где-то на четыреста человек. А венчание в церкви прошло в кругу близких, поскромнее, человек на пятьдесят. Потом был перерыв часа на два и после уже празднование. А уже на следующее утро я с супругой направился на крестины.

– Поспать хотя бы удалось?

– Ох, честно скажу, это были очень-очень длинные три дня. Конечно, я не спал так много, как бы мне хотелось. Более-менее удалось отдохнуть в самолете: мы с супругой и собакой летели в Москву из Турции около десяти часов.

И опять же, огромная благодарность тренерскому штабу, они вошли в мое положение, дали мне время для отдыха и восстановления, чтобы в предсезонных матчах я мог играть без проблем.

– Олимпиада была важным событием для вас, да и вообще весьма необычным турниром. Своеобразное открытие, нестандартные локации для соревнований, условия проживания, которые некоторые атлеты посчитали не самыми комфортными. Какие остались впечатления у вас?

– Понимаю, о чем вы, но для нас – баскетболистов – все было несколько иначе.

На групповой стадии мы базировались в Лилле, для нас была организована отдельная база, отдельная олимпийская деревня, если можно так сказать. Для мужских и женских сборных. Для всех команд, кроме США и Франции. Это было замкнутое пространство, как «пузырь», и все было сделано очень хорошо. Еда была отличная, условия замечательные.

А после уже был выбор базироваться в «Ориент Отеле», либо в Олимпийской деревне. И, честно говоря, я думаю, что, проживая в Олимпийской деревне, ты не можешь быть на сто процентов сфокусирован, когда речь идет о решающей стадии турнира, об игре за медали. Поэтому мы выбрали отель, и, по-моему, так поступили все сборные, дошедшие до стадии четвертьфинала.

Размещение в отеле тоже было на высочайшем уровне. Все-таки речь идет об Олимпиаде, а это высшая точка достижений в любом виде спорта.

Горжусь тем, что после окончания карьеры смогу рассказать своим друзьям, близким и детям, что был частью этого.

– Была возможность пообщаться с другими известными спортсменами?

– Удалось пообщаться с Новаком Джоковичем, но это было уже после Олимпиады, когда мы все вместе приехали в Сербию. Мы стояли на балконе и праздновали вместе с болельщиками.

Но я был на его финальном матче, и это было превосходно.

– Единственное спортивное событие, которое удалось посетить на Олимпиаде?

– Да, и вообще первый теннисный матч, который я видел в своей жизни. Я уже говорил в интервью сербскому телевидению: «Когда твой первый теннисный матч в качестве зрителя – финал олимпийского турнира, в котором твой соотечественник и один из величайших теннисистов в истории реализует свою давнюю мечту – выигрывает золото… Ну, это сложно превзойти». После этого я просто не мог найти для себя причины идти еще куда-то. Слишком круто.

– Это второе успешное лето для вас. Сейчас бронза Олимпиады, прошлым летом было серебро чемпионата мира. Какой из турниров получился сложнее?

– Олимпиада, однозначно. Поймите, когда мы ехали на турнир, люди не ждали, что мы можем выиграть. Но мы – двенадцать игроков сборной, тренерский штаб, менеджмент команды и президент федерации – все мы понимали, что нам есть, что показать. И, в конце концов, наши старания были вознаграждены медалью, которая для нас эквивалентна золоту.

– Помимо медали, вы не уехали без индивидуальной награды. Вас назвали лучшим защищающимся игроком турнира. Это ваша специальность…

– Понимаете, я знаю, что должен делать, и это то, что у меня получается лучше всего. Тренеру необязательно меня мотивировать, ему достаточно сказать: тебе нужно взять его или его.

Помню, у нас было столько проблем с Пэтти Миллсом в четвертьфинале. Он забросил что-то около 18 очков, и тренер велел мне остановить его. Я сфокусировал на нем все свое внимание и в последующие минут 15, думаю, проделал очень, очень качественную работу.

В матче за бронзу я неплохо справился с Деннисом Шредером. Нет никаких индивидуальных достижений без команды. Команда помогает мне с выгодными матч-апами и дает возможность проявлять себя в роли защитника.

– Хотел спросить еще про предыгровую подготовку. Ведь персональная защита – это не только игра на площадке, но также предварительный просмотр видео и многое другое. Можете описать ваш метод подготовки?

– Четко знаю, как я должен готовиться и что делать, но мне не хотелось бы об этом говорить. Не потому, что это секрет, а потому, что это очень тонкий процесс с огромным количеством деталей, и я бы даже сказал, что это очень личное.

Знаю, что должен быть спокоен и хладнокровен, чтобы направлять свою энергию в нужное русло. Должен быть терпелив, чтобы не терять фокус внимания. Если это удается, то результат, как правило, не разочаровывает.

– В конце турнира была объявлена символическая сборная, но нам не представили пятерку лучших защищающихся игроков. Можно услышать топ-5 лучших защищающихся по версии Алексы Аврамовича?

– Можно. Что ж, меня так или иначе выбрали, так что я назову себя. Огнен Добрич – второй. Так, «большие» – Энтони Дэвис… Еще Дрю Холидэй. Без Дрю Холидэя не может быть никакой защитной сборной. Он лучший защищающийся из тех, против кого мне доводилось играть когда-либо. Он монстр. Итак, я, Огнен Добрич, Дрю Холидэй, Энтони Дэвис. Мне нужен еще игрок на позицию «четверки». Дайте мне подумать… сделаю хороший выбор. Окей, знаю – Лугенц Дорт. У этой пятерки определенно есть оборонительный потенциал, чтобы закрыть практически любую команду.

– Не могу не спросить про легендарное празднование. Это было спонтанно или все так и планировалось?

– Все было спланировано заранее. После матча против США у нас было так мало времени для подготовки. Мы должны были играть послезавтра в 11 утра. Всего один день – это крайне мало.

Сложно объяснить, но попробую. После такого поражения, как от США, твое тело просто не позволяет тебе заснуть. Из-за адреналина и эмоций ты не можешь заснуть до 4-5 часов утра. Даже если удается заснуть и проспать столько, сколько хочется, твое тело знает тебя, и в конечном итоге в игре ты будешь чувствовать себя сонным и вялым.

Тренерский штаб, наши медики и специалисты по подготовке и физическим кондициям проделали выдающуюся работу. Мы встали в 6:45-7:00, затем позавтракали и поехали на игру. Честно скажу, первые минуты были очень тяжелыми, я спрашивал парней о самочувствии, и поначалу они тоже говорили о слабости. Тем не менее, нам потребовалось совсем немного времени, чтобы стряхнуть с себя это состояние, и дальше все прошло как надо.

Мы победили, это было где-то 13:30, подумали и решили, что у нас нет времени на то, чтобы чувствовать себя уставшими. К тому же наши родственники, друзья, девушки, семьи – все были там. Все уже было подготовлено. Профессор тоже был там. Профессор – человек, который пел, он реальный профессор, преподает в колледже. Такой выдающийся человек, такой певец, короче, нельзя было упускать возможность.

Мы праздновали 6-7 часов, потом вздремнули пару часов и затем уже поехали на церемонию вручения медалей. Все было очень естественно, нормально, под контролем. Думаю, людям во всем мире понравилось, как мы праздновали завоевание бронзы. Это не золото, не серебро, это наша бронза, наше выдающееся достижение, наша радость. Работа была закончена, мы были счастливы, потому что вся страна гордилась нами.

– Песни, которые вы пели. Кто их придумал, где я могу найти тексты?

– Песни? Нет, нет, ничего такого. Это обычные сербские песни, ничего не против кого (nothing about nobody). Мы просто делились нашей любовью и радостью. Просто весело проводили время вместе.

– США очень любят давать названия своим сборным: «Дрим-Тим», «Мстители» и так далее. Как бы вы назвали эту сборную Сербии?

– «Моя команда». Мы – Сербия. А парни из сборной США, которую вы упомянули – нормальные и очень приятные в личном общении. У меня была возможность перекинуться с ними парой фраз. Леброн, КейДи, Девин Букер, Дрю Холидэй и другие – отличные люди и выдающиеся игроки. Настоящие профессионалы, задающие высочайшие стандарты. Да, иногда они используют трэш-ток для экстра-мотивации, но это часть игры. Это нормально.

– После Олимпиады к вам стали проявлять повышенный интерес. В том числе, из НБА. Была информация о «Клипперс» и «Хоукс». Последний вариант вообще выглядит сказочным: за команду играет Богдан Богданович, в тренерском штабе Игор Кокошков. Как вышло, что вы так и не переехали за океан?

– Врать не буду, мы были близки к договоренности. Не то чтобы совсем близко, но я знал об интересе со стороны этих команд и нескольких других. Скажу честно, на тот момент, я находился в отпуске и был абсолютно в расслабленном состоянии. Я был в беспроигрышной ситуации (win-win situation). Был счастлив, что у меня была возможность подписать контракт с ЦСКА, к тому же в нем была опция о возможности перехода в НБА. Это стандартный пункт, который есть у многих игроков.

Сразу после Олимпиады у меня была возможность перейти в НБА, и я решил «если случится, то случится», если нет, я все равно буду счастлив.

– Ваша фраза, цитирую: «Выступление в Евролиге не было для меня важным фактором». Можете подробно объяснить, что вы хотели этим сказать?

– Конечно. Ни в коем случае не хотел проявлять неуважение ни к кому. Просто хочу напомнить, что даже в нынешних условиях ЦСКА – одна из величайших команд в Европе, наряду с грандами, такими, как «Реал». Они заслуживают быть там, заслуживают играть в Евролиге против лучших.

Ситуация в мире постоянно меняется. Вы понимаете, что я хочу сказать. Мы играем в баскетбол, и все мы хотим мира. Мы играем, чтобы приносить радость зрителям и болельщикам. Мы не делаем ничего неправильного. Надеюсь, что мы увидим ЦСКА в Евролигу, может быть, уже в следующем сезоне. Потому что это то, что нужно Евролиге – участие таких клубов как ЦСКА или «Зенит». ЦСКА тоже нужно это.

Но, по моему личному мнению, подчеркну, по моему мнению, Евролига в лице ЦСКА и «Зенита» теряет выдающееся качество. Хочу сказать, что я счастлив возможности присоединиться к ЦСКА. У меня были предложения от клубов, выступающих в Евролиге. Много. Но лучшим предложением было предложение от ЦСКА. Я говорю о совокупности факторов: титулы, бренд и многое другое. Поверьте, я учитывал все нюансы.

– А можно говорить о том, что выступление в НБА не является для вас важным фактором, на данный момент или в будущем?

– Смотрите, мне 29 лет, и хочу надеяться, что у меня еще будет возможность показать свой уровень. Если получится, буду счастлив. Если нет… когда я начинал играть, моей главной мечтой было, чтобы моя страна гордилась мной. Мне удалось воплотить свою мечту в реальность. Мы выиграли две медали, и, надеюсь, выиграем еще больше.

Хочу, чтобы вы поняли: я достиг всего того, о чем мечтал, все, что за пределами этого, уже экстра. Я бы соврал, если бы сказал, что не хотел бы попробовать свои силы в НБА. И если тому суждено сбыться, так тому и быть. Я знаю это, потому что мое нынешнее положение – это уже благословение. Если будет хорошее предложение, определенно рассмотрю его и попробую свои силы в лиге, где играют лучшие в мире. Никогда не закрываю для себя двери.

– Помимо спортивной составляющей, город наверняка тоже сыграл свою роль при подписании контракта с клубом?

– Конечно. Большое количество церквей и монастырей. Культура русских и сербов очень похожа. У нас хорошая связь на протяжении многих лет. Москва – один из лучших городов мира, и я счастлив быть здесь.

– Как планируете проводить свободное время?

– Пока у меня его было не так много. Но сейчас, безусловно, найду время, чтобы ознакомиться с Москвой. Это не маленький город, так что будет чем заняться.

– Помимо баскетбола, посещаете какие-нибудь спортивные мероприятия?

– Я никогда не был на хоккее, хочу сходить посмотреть. Если будет время и мне понравится, то, может быть, стану ходить регулярно.

– Футбол?

– Люблю крупные события типа чемпионатов мира или финалов Лиги чемпионов. Из чемпионатов слежу за английской Премьер-лигой, болею за «Манчестер Юнайтед». Это моя зона интересов, в остальном не назову себя великим знатоком или ярым болельщиком.

Я смотрю НФЛ. Раньше, когда играл Том Брэди, поддерживал «Нью-Инглэнд Пэтриотс», сейчас пристально слежу за «Цинциннати Бенгалс» с Джо Бурроу и «Балтимор Рэйвенс» Ламара Джексона.

– Что будете делать, если Брэди вернется? Такая вероятность есть.

– Да, я слышал, что «Майами Долфинс» потеряли Туа Таговайлоа из-за сотрясения. Не удивлюсь, если Брэди вернется. Видел его на финальном матче Джоковича, на Олимпиаде. Сколько Брэди, 47 лет? Для своего возраста он выглядит просто потрясающе. Надеюсь, в его возрасте я буду выглядеть так же.

– Спросил про футбол, потому что один из московских клубов тренирует выдающийся сербский игрок Деян Станкович.

– Да-да, московский «Спартак». Один из моих друзей – Срджан Бабич, он сейчас выступает за клуб. Надеюсь, у меня будет возможность сходить посмотреть на него.

Не знаю, как ЦСКА и «Спартак» ладят друг с другом. Надеюсь, не какое-то принципиальное дерби. Какие у них отношения?

– Ради такого дела, думаю, что-нибудь сообразят. Но как быть с болельщиками «Партизана»? Что они подумают, ведь «Спартак» и «Црвена Звезда» – клубы-побратимы?

– Ой, поверь, мне все равно. Я не ярый фанат и не имею ничего личного против кого бы то ни было. Просто приду поддержать друга вот и все. Думаю, это все понимают. Так что все нормально.

Фото: cskabasket.ru ; Gettyimages.ru /Jamie Squire, Gregory Shamus, Christopher Pike