«Курбанов мой друг, Александр Ганькевич – мой товарищ». ЦСКА представил репортаж с медиа-дня
Состоятся медиа-день ЦСКА.
Московский представил сюжет, посвященный традиционному предсезонному фотографированию.
«Курбанов мой друг, Александр Ганькевич – мой товарищ», – произнес по-русски сербский новобранец армейцев Алекса Аврамович.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВК ПБК ЦСКА
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