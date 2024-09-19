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Каспер Уэйр: «Хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА. Это словно мой второй дом»

Каспер Уэйр заявил, что хотел бы завершить карьеру в составе ЦСКА.

«Хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА, если это возможно. Сейчас это словно мой второй дом.

Это будет мой третий год в Москве, в ЦСКА. И, знаешь, я был так счастлив, что подписал контракт. Надеюсь, смогу продолжить после этого и заключить еще одну сделку. Хочу играть, пока могу, и, как ты и сказала, завершить карьеру здесь. У меня особая связь с фронт-офисом, с болельщиками, и это всегда будет чем-то неповторимым для меня», – сказал американский разыгрывающий ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoКаспер Уэйр
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