Единая лига ВТБ представила промо-видео к сезону-2024/25

Лига ВТБ выпустила промо-ролик к старту сезона-2024/25.

Предстоящий сезон станет 16-м в истории турнира.

Регулярный чемпионат сезона Единой лиги ВТБ-2024/26 стартует в субботу, 21 сентября. В этот день сразятся финалисты прошлого сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, петербургский «Зенит» примет на домашнем паркете МБА-МАИ.