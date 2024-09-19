Единая лига ВТБ представила промо-видео к сезону-2024/25
Лига ВТБ выпустила промо-ролик к старту сезона-2024/25.
Предстоящий сезон станет 16-м в истории турнира.
Регулярный чемпионат сезона Единой лиги ВТБ-2024/26 стартует в субботу, 21 сентября. В этот день сразятся финалисты прошлого сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, петербургский «Зенит» примет на домашнем паркете МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости