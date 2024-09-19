  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
0

Единая лига ВТБ представила промо-видео к сезону-2024/25

Лига ВТБ выпустила промо-ролик к старту сезона-2024/25.

Предстоящий сезон станет 16-м в истории турнира.

Регулярный чемпионат сезона Единой лиги ВТБ-2024/26 стартует в субботу, 21 сентября. В этот день сразятся финалисты прошлого сезона московский ЦСКА и казанский УНИКС, петербургский «Зенит» примет на домашнем паркете МБА-МАИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoБаскетбол - видео
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «МБА – уникальный клуб для нашего баскетбола»
сегодня, 14:01Видео
Каспер Уэйр: «Хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА. Это словно мой второй дом»
1сегодня, 13:16
«Пари НН» показал снимки с фотосессии в медиа-день
сегодня, 11:08Фото
Даниил Заворотный присоединился к основному составу «Енисея» на сезон-2024/25
сегодня, 10:45Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гревис Васкес: «Скотти Пиппену недоплачивали, но люди все равно говорят о нем, потому что он был победителем»
1 минуту назад
Егор Демин: «Поражает, насколько американцы близки к баскетболу. Есть люди, которые знают буквально все про меня»
2сегодня, 13:45
Гревис Васкес: «Леброн Джеймс — лучший, потому что не теряет интереса к успеху»
3сегодня, 13:32
Фестус Изели: «Мэверикс» с Клэем Томпсоном будут лучшей командой Запада»
8сегодня, 09:15
«Он готов сделать следующий рывок». Пол Джордж предпочел Паоло Банкеро большинству других молодых баскетболистов
1сегодня, 08:34
Баскетбольные чемпионаты Испании, Турции и Франции – сильнейшие в Европе по версии инсайдера Ариса Баркаса
5сегодня, 08:12
Билл Симмонс: «Маззулла летал во Францию, когда у Тейтума были проблемы на Олимпиаде, чтобы убедиться, что он в порядке»
7сегодня, 07:35
Егор Демин: «Выступления Алексея Шведа были для меня чем-то внеземным, не с нашей планеты»
6сегодня, 06:45
Шакил О’Нил: «У меня должно было быть 8 или 9 перстней, как у Роберта Орри»
16сегодня, 06:24
Пол Мокески похвалил тренировки Виктора Вембаньямы: «Мы делали 15 «джампинг джеков» и выходили играть»
сегодня, 05:22
Ко всем новостям
Последние новости
Серджо Скариоло станет комментатором
37 минут назад
«Мы сильно изменились». ФИБА показала, как выглядел баскетбол 103 года назад
49 минут назадФото
Костас Слукас: «Через 2-3 года, вероятно, закончу карьеру»
сегодня, 14:23
Андрей Кириленко: «МБА – уникальный клуб для нашего баскетбола»
сегодня, 14:01Видео
Каспер Уэйр: «Хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА. Это словно мой второй дом»
1сегодня, 13:16
Бобан Марьянович прибыл в Стамбул
сегодня, 13:09Фото
Ник Фауст и Тайсон Перес – в десятке лучших моментов Межконтинентального кубка ФИБА
сегодня, 12:04Видео
Джейк Фишер из Yahoo! Sports является претендентом на место Эдриана Воджнаровски
сегодня, 11:36
«Пари НН» показал снимки с фотосессии в медиа-день
сегодня, 11:08Фото
Даниил Заворотный присоединился к основному составу «Енисея» на сезон-2024/25
сегодня, 10:45Фото