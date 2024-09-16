Джордан, Ирвинг, Картер, Томпсон, Кемп – Доминикс Уилкинс выбрал себе соперников для идеального конкурса данков

Доминик Уилкинс назвал участников идеального конкурса данков.

«Непременно должны быть Майк и Доктор Джей, автоматически. Винс Картер . Почетного упоминания заслуживает Дэвид Томпсон. И Шон Кемп , определенно. Он большой, мощный. Иногда о нем забывают, но я ставлю его в эту шестерку», – заключил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

Участники : Доминик Уилкинс (2 выигранных турнира по данкам), Майкл Джордан (2), Джулиус Ирвинг (1 ABA), Винс Картер (1), Дэвид Томпсон, Шон Кемп.