Джордан, Ирвинг, Картер, Томпсон, Кемп – Доминикс Уилкинс выбрал себе соперников для идеального конкурса данков
Доминик Уилкинс назвал участников идеального конкурса данков.
«Непременно должны быть Майк и Доктор Джей, автоматически. Винс Картер. Почетного упоминания заслуживает Дэвид Томпсон. И Шон Кемп, определенно. Он большой, мощный. Иногда о нем забывают, но я ставлю его в эту шестерку», – заключил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
Участники: Доминик Уилкинс (2 выигранных турнира по данкам), Майкл Джордан (2), Джулиус Ирвинг (1 ABA), Винс Картер (1), Дэвид Томпсон, Шон Кемп.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
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