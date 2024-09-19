Бобан Марьянович прибыл в Стамбул
Бобан Марьянович был замечен в аэропорту Стамбула.
Турецкий «Фенербахче» заключил с сербским центровым (36 лет, 224 см) контракт на один год с опцией расторжения до января.
Марьянович вернулся в Европу из НБА впервые с 2015 года. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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