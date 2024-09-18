«Фенербахче» объявил о переходе Бобана Марьяновича
Бобан Марьянович официально стал игроком «Фенербахче».
Турецкий клуб заключил с сербским центровым (36 лет, 224 см) 1-летнее соглашение.
Марьянович стал свободным агентом после завершения сезона-23/24 в составе «Хьюстона». В августе сербский бигмен заявил, что ждет предложения из НБА, но рассматривает и другие возможные варианты.
Бобан вернется в Европу впервые с 2015 года. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: fenerbahce.org
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