«Фенербахче» объявил о переходе Бобана Марьяновича

Бобан Марьянович официально стал игроком «Фенербахче».

Турецкий клуб заключил с сербским центровым (36 лет, 224 см) 1-летнее соглашение.

Марьянович стал свободным агентом после завершения сезона-23/24 в составе «Хьюстона». В августе сербский бигмен заявил, что ждет предложения из НБА, но рассматривает и другие возможные варианты.

Бобан вернется в Европу впервые с 2015 года. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.