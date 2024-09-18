Шарунас Ясикявичюс: «Хотим, чтобы Бобан был Бобаном»
Шарунас Ясикявичюс подтвердил переход Бобана Марьяновича в «Фенербахче».
«Мы хотим, чтобы Бобан был Бобаном;. С нетерпением ждем, когда он присоединится к нам», – сказал главный тренер турецкой команды.
«Фенербахче» договорился с сербским центровым о контракте на один год с опцией расторжения до января. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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