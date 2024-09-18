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Шарунас Ясикявичюс: «Хотим, чтобы Бобан был Бобаном»

Шарунас Ясикявичюс подтвердил переход Бобана Марьяновича в «Фенербахче».

«Мы хотим, чтобы Бобан был Бобаном;. С нетерпением ждем, когда он присоединится к нам», – сказал главный тренер турецкой команды.

«Фенербахче» договорился с сербским центровым о контракте на один год с опцией расторжения до января. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoШарунас Ясикявичюс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoБобан Марьянович
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