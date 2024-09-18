Шарунас Ясикявичюс: «Хотим, чтобы Бобан был Бобаном»

Шарунас Ясикявичюс подтвердил переход Бобана Марьяновича в «Фенербахче».

«Мы хотим, чтобы Бобан был Бобаном;. С нетерпением ждем, когда он присоединится к нам», – сказал главный тренер турецкой команды.

«Фенербахче » договорился с сербским центровым о контракте на один год с опцией расторжения до января. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.