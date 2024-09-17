Бобан Марьянович может завершить карьеру в НБА с более высоким рейтингом эффективности, чем у Стефена Карри

Бобан Марьянович, вероятно, завершил карьеру в НБА.

36-летний сербский центровой подписал контракт с турецким «Фенербахче», это может означать конец карьеры Марьяновича в НБА.

Пользователь Reddit Pickleskennedy1 отметил, что средние показатели Марьяновича превышают показатели многих легендарных игроков лиги.

Марьянович может уйти из НБА с более высоким рейтингом эффективности (25,3), чем у суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри (23,6). Кроме того, у серба более высокий показатель «Win Shares» (оценки общего влияния игрока на успех его команды), чем у Кевина Дюрэнта («Финикс»).

У Марьяновича почти такая же результативность в среднем за 36 минут игрового времени (22,9 очка), как у легендарного Уилта Чемберлена (23,6), и такое же количество подборов в среднем за 36 минут (14,9), как у Денниса Родмана (14,9).