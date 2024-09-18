Эдриан Воджнаровски потеряет около 20 миллионов долларов из-за ухода с ESPN
Эдриан Воджнаровски ушел из спортивной журналистики.
Самый известный инсайдер НБА покинул канал ESPN, на котором работал с 2017 года. В 2022 году журналист подписал с телеканалом пятилетний контракт на 35 миллионов долларов.
По сообщению Эндрю Маршана из The Athletic, Воджнаровски потеряет около 20 миллионов долларов за 3 неотработанные по контракту года.
Бывший журналист будет руководить баскетбольной командой университета Сент-Бонавентура.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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