Эдриан Воджнаровски о новой должности генменеджера: «Хочу поделиться методами наиболее успешных организаций НБА»
«Воодушевлен своим возвращением в университет и возможностью помочь организации и тренеру Марку Шмидту. В период изменений для университетского спорта я очень рад присоединиться к программе, которая сочетает высокий уровень баскетбола, трансляции на национальном уровне, профессиональную подготовку и контрактные возможности с качественным образованием.
Надеюсь поделиться с членами программы лучшими методами, почерпнутыми из опыта наиболее успешных клубов и профессионалов НБА, что поможет игрокам на площадке и вне ее», – заявил бывший журналист.
«Мы собираемся быть первыми на волне изменений в студенческом спорте. Этот смелый ход подчеркивает наши организационные задачи и стремление расти и развиваться», – прокомментировал назначение Воджнаровски директор спортивной программы университета Боб Беретта.
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