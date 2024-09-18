Эдриан Воджнаровски о новой должности генменеджера: «Хочу поделиться методами наиболее успешных организаций НБА»

Эдриан Воджнаровски стал генменеджером команды университета Сент-Бонавентура.

«Воодушевлен своим возвращением в университет и возможностью помочь организации и тренеру Марку Шмидту. В период изменений для университетского спорта я очень рад присоединиться к программе, которая сочетает высокий уровень баскетбола, трансляции на национальном уровне, профессиональную подготовку и контрактные возможности с качественным образованием.

Надеюсь поделиться с членами программы лучшими методами, почерпнутыми из опыта наиболее успешных клубов и профессионалов НБА , что поможет игрокам на площадке и вне ее», – заявил бывший журналист.

«Мы собираемся быть первыми на волне изменений в студенческом спорте. Этот смелый ход подчеркивает наши организационные задачи и стремление расти и развиваться», – прокомментировал назначение Воджнаровски директор спортивной программы университета Боб Беретта.